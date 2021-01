O Nápoles deixou fugir a goleada na parte final do encontro, mas garantiu a passagem às meias-finais da Taça de Itália com um triunfo por 4-2 sobre o Spezia.

Frente a um adversário que tinha afastado a Roma de Paulo Fonseca na eliminatória anterior, marcada pela polémica da substituição irregular do treinador português, o Nápoles foi implacável na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 4-0.

A equipa do português Mário Rui, que foi titular, inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, com um golo de calcanhar do central Koulibaly.

Assistido por Demme, o mexicano Hirving Lozano aumentou a vantagem ao minuto 20, com um remate forte de pé direito, já no interior da área.

Politano fez o 3-0 ao minuto 30, com um desvio subtil na área, a desviar a bola do guarda-redes, após cruzamento de Zielinski para as costas da defesa visitante.

Servido na área por Insigne, Elmas fez o 4-0 ainda antes do intervalo (40m).

O Spezia reduziu já na parte final do encontro. Primeiro com um golo de Emanuel Gyasi, que desviou na área um cruzamento de Acampora, que dois minutos depois estabeleceu o resultado final, com um remate de fora da área que ainda sofreu um desvio.

O Nápoles vai agora defrontar a Atalanta nas meias-finais. O outro lugar na final será discutido entre Juventus e Inter.