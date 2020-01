Daniel Podence tem sido associado com insistência ao Wolverhampton durante este mercado de transferências, mas a transferência está neste momento em stand-by.

Isso mesmo explicou esta terça-feira o diretor de comunicação do Olympiakos, Nikos Gavalas, à rádio Sport24, na qual referiu ainda que a situação nada tem a ver com o agente do jogador, Jorge Mendes.

«Quero frisar que não houve nenhum problema com o Jorge Mendes e a comissão de transferência, como muitos disseram, que ele pediu. A diferença é entre os clubes e, portanto, as negociações para a venda de Podence foram suspensas», afirmou.

«Todos sabem que o Olympiakos é famoso pelas negociações difíceis», acrescentou.