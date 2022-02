Nelson Monte, o único português a jogar no campeonato ucraniano, está em fuga do país, confirmou o Maisfutebol num curto contacto com o jogador, que se encontra bem e tem estado em permanente contacto com a embaixada portuguesa.

Nelson Monte, que em setembro de 2021 transferiu-se para o Dnipro-1 (3.º classificado do campeonato), já não está na cidade de Dnipro, cuja região à qual pertence faz fronteira com Donbast, território parcialmente ocupado por separatistas pró-russos e cuja independência foi unilateralmente reconhecida pela Rússia no início da semana.

Nesta quinta-feira, a Federação Ucraniana de Futebol anunciou a suspensão do campeonato a um dia do recomeço, depois de uma pausa de inverno de dois meses.

Também nesta quinta-feira, dia em que se intensificaram os combates e registaram-se explosões em pelo menos cinco cidades da Ucrânia (incluindo Dnipro e a capital Kiev), o Ministério dos Negócios Estrangeiros apelou aos cidadãos portugueses que saiam do país. O espaço aéreo ucraniano foi encerrado para voos civis.

O aviso do MNE para os cidadãos portugueses na Ucrânia:

«Aconselhamos os cidadãos portugueses a que saiam da Ucrânia através das fronteiras terrestres com a União Europeia, preferencialmente na direção da Polónia e da Roménia. Em caso de necessidade, existem os seguintes dois pontos de concentração organizados pela Embaixada que poderão ser utilizados:

Local 1:Rivne | Morada: FAPOMED - Vulytsya Ostroz’koho 46, Hoshcha 35400, RIVNE

Local 2: Khmelnytskyi | Morada: HOTEL TAMERLAN - Estrada Nizhnia Bierieghova 2, Khmelnytskyi, 29000, Ucrânia

Será aconselhável transportar consigo água, alimentação, agasalhos e combustível de reserva caso se desloque em viatura própria. Igualmente deve ter consigo os seus documentos de identificação e viagem.»