O Nottingham Forest empatou a dois golos na visita a casa do Brighton & Hove Albion e continua invencível nesta edição da Premier League.

Jota Silva saltou do banco e fez a assistência para o golo que permitiu à equipa visitante chegar ao 2-2 aos 70 minutos.

Antes disso, a equipa de Nuno Espírito Santo adiantou-se no marcador ao minuto 13 através de um penálti convertido por Chris Wood, mas o Brighton deu a volta com golos de Hnshelwood (42m) e Welbeck, mesmo nos derradeiros instantes da primeira parte.

Jota Silva, ex-V. Guimarães e Casa Pia, foi a jogo logo no início da segunda parte e viria a ser importante para manter a senda invencível do Forest na presente temporada. Aos 70 minutos recebeu a bola isolado, mas preferiu oferecer o golo a Ramón Sosa, que só precisou de encostar com a baliza deserta.

Logo após o empate, Nuno Espírito Santo tirou do jogo o ponta de lança Christ Wood, fazendo entrar o ex-Benfica Morato, que seria muito útil na reta final para travar a intensa pressão dos anfitriões, que jogaram em superioridade numérica desde os 83 minutos, altura em que Morgan Gibbs-White foi expulso por acumulação de amarelos. Na sequência disso, NES também acabou por receber ordem de expulsão por protestos e, no meio da confusão, Fabian Hurzeler, técnico do Brighton também viu o vermelho direto.

O Nottingham Forest está no 8.º lugar da Premier League com nove pontos em cinco jogos e segue em igualdade pontual com o Brighton, outra das poucas equipas que ainda não perderam na competição.