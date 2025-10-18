Neto: «Abel Ferreira? Era para estar no Manchester City, Liverpool…»
Comentador brasileiro deixou rasgados elogios ao técnico português
José Ferreira Neto, comentador brasileiro conhecido como «Craque Neto», deixou rasgados elogios a Abel Ferreira. Conhecido adepto do Corinthians, o antigo internacional brasileiro afirmou que o português é o melhor que já viu… enquanto jornalista.
«O Abel Ferreira é uma coisa de outro mundo. É o maior treinador que eu vi na minha carreira enquanto apresentador e comentador. Como jogador há outros. É impressionante o que ele faz com o Palmeiras e com os jogadores. Todos os golos do Palmeiras são trabalhados», começou por referir, num vídeo publicado pela ESPN Brasil.
Abel Ferreira está no sexto ano do Palmeiras. O desejo da direção é que o treinador de 46 anos renove, mas o português ainda não tem o futuro definido. Para Neto, o futuro do técnico deveria passar por Portugal, por tubarões europeus ou até por alguma seleção.
«A verdade? O Abel Ferreira era para estar no Manchester City, Liverpool, Benfica ou FC Porto. Do Palmeiras, o rumo dele vai ser esse. Isso se não for treinador de uma seleção do Mundial. Ele é muito bom», atirou.
Neto admitiu ainda não gostar da «pessoa» Abel Ferreira. Ainda assim, o comentador não se poupou em elogios para o treinador. «Chato, não gosto e não suporto. Não tenho amizade e nunca vou ter. Não concordo com as coisas que ele faz, mas ele como treinador é muito bom», concluiu.