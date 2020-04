Evando, jogador que passou pelo Estrela da Amadora em 2002/2003, período no qual foi treinado por Jorge Jesus, revelou que o técnico utilizava os «galácticos» do Real Madrid como exemplo para os seus atletas.

«Ele é muito exigente. Acredito que hoje tenha melhorado muito nisso. Por vezes exagerava um pouco quando um atleta errava um passe mais fácil. Ele tinha o costume de parar o treino e dizer: 'Isso é um passe da quinta divisão!'», começou por dizer, em entrevista à ESPN Brasil.

«É um treinador muito minucioso e perguntava-nos sempre: 'Não vês o Ronaldo e o Zidane a jogar?'. Queria que tivéssemos a mesma postura corporal, a mesma movimentação e a preparação de jogo que eles tinham. Ele queria sempre o nosso melhor e mostrava que tínhamos de aprender com os grandes atletas», explicou.

O atual técnico-adjunto do Avaí lembrou quando o atual treinador do Flamengo lhe ligou para o contratar... para suplente.

«Ele ligou-me no final da pré-temporada e perguntou: ‘Gostavas de trabalhar no Estrela da Amadora?’ Eu disse que sim. Ele emendou: ‘Aceitas ser suplente da minha equipa?’. Eu respondi: 'Vou lutar pela posição, mas óbvio que aceito’. O Jesus disse: 'Então podes vir para Lisboa que vamos acertar contigo [os pormenores do contrato]'. Fez-me uma pergunta muito direta logo na primeira conversa!», recordou.

Apesar de ter sido contratado para suplente, o antigo avançado conseguiu mudar a opinião de JJ depois de um amigável na pré-temporada.

«Eu entrei na segunda parte e fiz um bom jogo. No dia seguinte, ele disse ao grupo todo na palestra: ‘Vocês pensam que ele vai ser suplente desta equipa? Não vai ser mesmo!’ É muito espontâneo e verdadeiro», confessou. «Aprendi imenso com ele. É muito determinado e estudioso. Foi uma referência, um dos melhores treinadores que tive. Ele obriga o jogador a perceber o jogo nas várias fases. É um treinador muito minucioso em cada momento do jogo e em cada setor do campo», admitiu.

O antigo pupilo do treinador português deixou ainda elogios ao Flamengo e a Jorge Jesus.

«O Flamengo é uma equipa que pressiona alto, que, no campo ofensivo, é espetacular e constrói o jogo com o Arão e os laterais por dentro, como se fossem médios, ou por fora como extremos. É uma equipa com muita mobilidade e que conhece as características dos atletas. Todos pensam da mesma maneira: 'Agora é hora de pressionar, construir, ou esperar pelo adversário'. É uma equipa muito difícil de ser batida e tem hoje o melhor plantel do Brasil», afirmou. «O Jesus vive o futebol durante 24 horas e, de certeza, sonha com isso todas as noites (risos). Ele plantou todo o sucesso que está a colher», finalizou.