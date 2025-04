Nova lesão para Raphael Guerreiro? O lateral-esquerdo não treinou com os colegas nesta quarta-feira, no centro de treinos do Bayern Munique, ficando-se pelo trabalho de ginásio, segundo o jornal alemão Bild.

Guerreiro está em dúvida para o próximo desafio dos bávaros, que tem lugar no estádio do Augsburgo, na próxima sexta-feira, pelas 19h30. Um duelo da 28.ª jornada da Bundesliga quando se aproxima o final da competição.

Isto dificulta as escolhas do treinador Vincent Kompany, que tem também Alphonso Davies e Hiroki Ito, outros laterais-esquerdos, lesionados.

Depois de uma temporada de 2023/24 em que falhou 22 jogos devido a lesão, inclusive o Euro 2024, Guerreiro ainda não tinha tido praticamente problemas físicos sérios nesta temporada.