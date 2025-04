Nuno Espírito Santo reconheceu que ninguém no Nottingham Forest esperava ficar em terceiro lugar em abril. As declarações foram produzidas após mais uma vitória na Premier League, desta vez diante do seu antigo clube - o Tottenham.

O Nottingham venceu por 2-1 e voltou ao terceiro lugar, com 60 pontos somados, menos seis do que o segundo classificado Arsenal.

«Antes de mais, temos de perceber que estamos numa luta que ninguém esperava, nós incluídos, e é normal, mas não quero provar que ninguém está errado», disse Nuno.

«O que está em causa somos nós. Temos uma grande vontade de competir e os jogadores gostam. Estamos no meio de grandes equipas e isso só nos pode deixar orgulhosos», acrescentou.

«Aceitamos o desafio. Estamos à frente de uma grande semana para nós, vamos a Wembley competir contra uma grande equipa e temos muitos jogos pela frente. Desde que mantenhamos esta abordagem, competindo bem, nunca se sabe», completou Nuno Espírito Santo.

O português está no Nottingham desde a época passada, quando trocou o Al Ittihad, onde tinha sido campeão, pelo clube da Premier League. Antes disso, orientou Wolverhampton e Tottenham na Premier League.