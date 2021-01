Nuno Espírito Santo, treinador português do Wolverhampton, decidiu doar 280 mil euros para combate à pobreza.

O técnico decidiu, dessa forma, a título individual, contribuir para o projeto «Feed Our Pack», que a Fundação Wolves acaba de lançar, em parceria com instituições locais.

O projeto arranca com uma verba de 565 mil euros, sendo que Nuno Espírito Santo contribuiu com metade, sendo que a outra metade foi garantida através de um fundo da Premier League.

«Os adeptos do Wolves e o povo de Wolverhampton têm sido fantásticos para mim desde que aqui cheguei, há quase quatro anos, e eu queria dar algo em troca de forma a ajudar as pessoas que estão a sofrer com a pandemia», referiu o técnico português, que ainda apelou à ajuda dos adeptos à iniciativa.