Nuno Mendes está satisfeito com os métodos de trabalho do novo treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, e está convencido que a equipa vai estar preparada para lutar por todos os títulos na nova temporada. Em entrevista à rádio RMC Sport, o internacional português fala dos objetivos pessoais e coletivos que tem para a próxima época.

«É um bom início, penso que o treinador chegou e impôs-se. Estamos no bom caminho, temos muito tempo para trabalhar. Nesta altura estamos no Japão, a seguir vamos para Israel (para defrontar o Nantes no Troféu dos Campeões, a 31 de julho) e temos de dar o máximo para ficarmos em plena forma», começou por destacar o internacional português.

Galtier alterou as regras e exigiu mais disciplina no grupo, mas Nuno Mendes garante que as novas regras estão a ser bem aceites pelo plantel. «Aceitámos bem. Estamos no início, estamos a treinar e a adaptarmo-nos ao que o treinador nos pede. Temos jogadores jovens, é preciso que toda a gente se integre com o máximo de concentração para estarmos prontos para os jogos que aí vêm», comentou.

Em termos táticos, Galtier também trouxe mudanças. «ele tem uma boa dinâmica, com bons treinos, com intensidade e a exigir uma grande concentração da parte de todos os jogadores. Isso vai ser importante durante a época. Vamos estar envolvidos em todas as competições, vamos ter de estar bem para podermos representar bem o PSG», acrescentou.

Galtier está a apostar num sistema tático de 3x4x1x2, com três centrais. «Já joguei um ano com essa tática no Sporting. Estava muito acostumado e quando cheguei aqui, mudámos o sistema. Agora vamos voltar a jogar com três defesas, mas ainda não estamos habituados. Como vimos no jogo (contra o Kawazaki), ainda não estamos bem posicionados nesse sistema, mas temos tempo para trabalhar. Isso favorece-me muito no jogo, sou um jogador ofensivo e acho que vai ser uma boa temporada», destacou.

A verdade é que parece haver mais felicidade nos treinos do PSG. «Isso é normal, gostamos todos de estar com a bola. Rir também faz parte, gostamos todos do que fazemos. É importante. Estamos a gostar os treinos, mas às vezes também há jogadores que se irritam quando perdem no treino, mas isso é normal, faz parte do jogo», referiu.

«No PSG ninguém se pode sentir titular indiscutível»

Nuno Mendes chegou na temporada anterior e impôs-se rapidamente num onze recheado de estrelas, mas o jovem lateral não se sente titular e lembra que também há Juan Bernat. «Não, estou a treinar todos os dias. Acho que são poucos os jogadores que podem dizer que têm um status indiscutível de titular no PSG. Porque é uma equipa cheia de qualidade, quem joga desde o início, como quem entra no jogo. Há muita qualidade e eu limito-me a fazer o meu trabalho. O Juan é um grande jogador. Todos fazemos o nosso trabalho e cabe ao treinador escolher quem joga. Se não é um, é o outro que pode jogar e devemos estar preparados para depois voltar», comentou.

Quanto aos objetivos pessoais para a próxima época. «O objetivo é continuar a evoluir. Sou jovem, tenho apenas vinte anos. Tenho de continuar a aprender, há muitos jogadores experientes aqui que me podem ajudar todos os dias e gosto de aprender. Gosto de estar atento e aproveitar ao máximo os momentos que tenho aqui com os meus colegas e treinadores. O objetivo é ajudar o PSG o máximo possível nos seus objetivos. Acho que esse é o meu objetivo, mas também é o dos meus colegas e o resto vem naturalmente», referiu.

A nível coletivo, o clube, mais do que o campeonato, vai procurar voltar a atacar a Liga dos Campeões. «O nosso objetivo é ir o mais longe possível nas competições. Na Ligue 1, acho que a equipa tem que jogar jogo após jogo e jogar cada jogo como se fosse o último. Acho que vamos ter um bom progresso e pretendemos chegar longe em todas as competições. Temos como objetivo conquistar títulos e faremos tudo para chegar lá», destacou.

Kylian Mbappé foi alvo de forte assédio do Real Madrid, mas acabou por ficar em Paris. «Estamos felizes, sabemos que Kylian gosta muito do PSG. Ele está cá há muitos anos penso que nem ele sabia o que ia decidir. Mas eu tinha quase a certeza que ele ia ficar, ele gosta muito do Paris Saint-Germain. Ele é um grande jogador, quer jogar com os grandes também. Ficamos muito felizes quando soubemos que ele ia ficar», referiu o antigo lateral do Sporting.

O PSG vai defrontar o Nantes no primeiro jogo oficial, frente ao Nantes, no Troféu dos Campeões, correspondente à Supertaça portuguesa. «Está cada vez mais perto, faltam alguns dias para trabalhar até esse jogo. Vamos trabalhar bem, concentrados. Vai ser um jogo importante, muito difícil. É uma final e as finais são para se ganhar. Vamos começar este jogo como uma final. Acho que estamos prontos», comentou ainda.