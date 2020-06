Carlos Carvalhal considera que o modelo de jogo do Atlético de Madrid não favorece as características de João Félix, e que por isso o rendimento do internacional português tem oscilado muito em Espanha.

«O João Félix é um grande jogador, e não quero criar polémica com as minhas declarações, mas tem uma capacidade técnica incrível, um grande nível. Não estou é seguro que a forma de jogar do Atlético de Madrid seja a melhor para ele. Essa era a minha dúvida quando ele assinou. Diego Simeone é um grande treinador, as suas equipas são muito fortes, muito competitivas, mas João Félix não parece o jogador perfeito para estar ali», disse o técnico do Rio Ave, em entrevista à Cadena Ser.

«Se o contexto fosse diferente veríamos um grande João Félix. Vai ser um pouco difícil, vai precisar de mais tempo. Vai ter de transformar-se. Se fosse uma equipa como o Real Madrid já teria atingido um nível mais alto, o contexto seria mais favorável. Isto não é uma crítica a Simeone. É inquestionável o que conseguiu. O seu trabalho fala por si, mas apenas penso que este casamento não é o melhor», acrescentou Carvalhal.