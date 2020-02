Ole Gunnar Solskjaer voltou a deixar elogios a Bruno Fernandes, reforço de inverno do Manchester United.

Em declarações ao site dos red devils, e à margem do estágio que a equipa realiza em Espanha, o técnico da formação inglesa elogiou a capacidade cerebral do internacional português.

«No geral, Bruno Fernandes é muito, muito bom e o cérebro dele é obviamente mais rápido do que muitos outros. Ele tem muitos atributos aos quais nos vamos habituar. Vamos habituar-nos a ele e ele a nós», começou por dizer.

«As suas assistências, os seus movimentos... simplesmente estou contente por vê-lo aqui a aproveitar o momento», prosseguiu.

Solskjaer destacou depois a capacidade de trabalho do antigo médio do Sporting: «Ele treina, treina e treina, por isso a sua capacidade física e o seu entusiasmo são brilhantes.»

Recorde-se que Bruno Fernandes tem um jogo com a camisola do Manchester United, frente ao Wolverhampton, no qual foi eleito o melhor em campo.