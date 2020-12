Ele foi tackles, bolas recuperadas, duelos ganhos, fintas, golos. Tudo e mais alguma coisa, no fundo.

É difícil resumir a exibição de Daniel Podence diante do Chelsea. Seria fácil apontar apenas ao golo que marcou ou à finta brilhante diante de Havertz.

Mas foi muito mais do que isso. E basta atentar nas estatísticas para o perceber.

Ao longo dos 89 minutos que esteve em campo, e de acordo com a página Squawka Football, o extremo português participou em 13 duelos, dos quais venceu oito. Mas também venceu todas as disputas de bola que disputou, recuperou nove vezes a posse de bola, fez uma interceção, ou, driblou seis vezes adversários.

Daniel Podence's game by numbers vs. Chelsea:



100% tackles won

54 touches

13 total duels contested

9 ball recoveries

8 duels won

6 take-ons completed

5 final third entries

2 tackles won

1 interception

1 shot

1 goal



An all-round game. pic.twitter.com/nunnKY4xQX