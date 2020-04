Colegas na Seleção Nacional, João Mário defendeu João Félix das críticas que o jovem recebe no Atlético de Madrid.

Em entrevista à Eleven Sports, o médio do Lokomotiv de Moscovo disse mesmo que as características de Félix talvez funcionassem mais no Barcelona.

«O Atlético é daquelas equipas que, vendo de fora, é muito bem trabalhada, como se fosse uma equipa italiana a jogar em Espanha. E claro que passar do Benfica, que joga 80 por cento do jogo em ataque organizado, para o Atlético, e ainda para mais com a pressão do preço, não é fácil em termos de adaptação», afirmou.

«Estando, por exemplo, num Barcelona, claro que a pressão poderia ser maior, mas o estilo de jogo poderia adequar-se mais a ele», prosseguiu.

João Mário admitiu que nem ele própria encaixaria muito bem nos colchoneros: «Acho que não seria para mim. Se calhar ficava no banco (risos). O Barcelona penso que seria onde encaixava melhor, gosto muito do estilo de jogo.»

O internacional de português de 27 anos elogiou ainda outro colega da Seleção Nacional: Cristiano Ronaldo, o jogador que mais o impressionou na carreira.

«Jogar com o Cristiano é muito estimulante. Ele faz-te tentar ser sempre melhor e tu pensas 'se o Cristiano, com 35 anos e tudo o que já venceu, ainda quer ser sempre melhor, por que é que eu não devo tentar melhorar sempre?», atirou.