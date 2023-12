Rúben Rodrigues foi o português a jogar no estrangeiro que esteve em maior destaque no último fim de semana, de acordo com o ranking elaborado pela SofaScore para o Maisfutebol.

O avançado de 27 anos brilhou na vitória do Oxford United, da League One, na receção ao Burton Albion (3-0), com um bis.

A completar o pódio aparecem Nené, médio que marcou no empate dos polacos do Jagiellonia Bialystok (3-3), e Joel Pereira, lateral que fez um golo no empate do Lech Poznan (também da Polónia) em casa do Radomiak Radom.

O top10 conta ainda com nomes como Rúben Dias, Rúben Neves, Rafael Leão ou João Cancelo.