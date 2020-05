A chegada de Bruno Fernandes a Old Trafford coincidiu com o período de recuperação de Paul Pogba à lesão sofrida no pé no final de dezembro. Portanto, o português e o francês nunca jogaram ao mesmo tempo pelo Manchester United.



No entanto, já não falta muito para ambos partilharem o meio-campo dos red devils. Esta terça-feira, o clube inglês publicou um vídeo nas redes sociais com imagens de Bruno Fernandes, a treinarem juntos acompanhados por Fred e Matic, deixando os adeptos entusiasmados.



Desde segunda-feira que os emblemas da Premier League já estão autorizados pelo governo britânico a treinarem em conjunto e com contacto físico. Espera-se que a competição seja retomada em meados de junho.