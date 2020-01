O Parma anunciou, nas redes sociais, a renovação de contrato de Bruno Alves, capitão de equipa do clube italiano.

O internacional português fica vinculado ao emblema italiano até 2021.

Recorde-se que Bruno Alves conta com 18 títulos no seu currículo. Ao serviço do FC Porto conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal e três Supertaças. Nos russos do Zenit venceu duas ligas, uma Taça Russa e uma Supertaça. Na Turquia, ao serviço do Fenerbahce, acumulou um campeonato e uma Supertaça.

Ao serviço da seleção, venceu o Torneio de Toulon de 2003 e o Campeonato da Europa de 2016.

Desde que chegou ao Parma, no início da temporada passada (2018/2019), o central português tem sido titular indiscutível, contando com 51 partidas e quatro golos marcados.