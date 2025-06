Bruno Costa foi anunciado na manhã desta terça-feira como reforço do Gyeongnam FC, clube da II Liga da Coreia do Sul.

Depois de rescindir contrato com o Nacional, o internacional pelas seleções jovens de Portugal, vai ter agora uma segunda experiência no estrangeiro, depois de já ter somado uma curta passagem pelos franceses do Valenciennes.

O médio conta no currículo com dois títulos na I Liga, três Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga, ao serviço do FC Porto.

Na temporada passada Bruno Costa realizou 19 jogos e marcou dois golos ao serviço do Nacional.