O Manchester United oficializou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com Bruno Fernandes.

Tal como o Maisfutebol tinha adiantado na véspera, o internacional português foi recompensado pelos «red devils» com um novo vínculo, que contempla um aumento salarial.

A ligação entre as duas partes é agora válida até 2026, com mais um ano de opção.

Ao anunciar a renovação de contrato, o Manchester United destaca os 49 golos e 39 assistências de Bruno Fernandes em 117 jogos pelo clube, que lhe valeram dois prémios de Jogador do Ano.

«Desde que assinei que tenho uma relação especial com o clube e com os incríveis adeptos. Cresci a acompanhar esta equipa, a sonhar com a possibilidade de jogar aqui um dia, e esse sonho é agora uma realidade e uma honra. Dois anos depois continua a ser incrível entrar no relvado de Old Trafford, ouvir os adeptos a cantar a minha canção, e marcar em frente a Stretford End. É um verdadeiro privilégio envergar esta camisola e lutar por este incrível clube», começa por dizer o médio português, em declarações reproduzidas pelo clube.

«Há muito mais que quero conquistar aqui, e sei que o resto da equipa e do staff pensam o mesmo. Mais do que tudo, queremos dar aos adeptos o sucesso que eles merecem. Partilhámos alguns grandes momentos nos últimos anos, mas o melhor está ainda por vir», acrescenta.