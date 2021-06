Agora é oficial. Bruno Lage foi confirmado esta quarta-feira como novo treinador do Wolverhampton.

A equipa inglesa volta assim a apostar num treinador português, após quatro anos com Nuno Espírito Santo.

«Antes de mais, estou muito feliz. É uma grande oportunidade. Estou muito feliz por voltar a esta país e por treinar uma grande equipa. Um clube e uma equipa que querem fazer história, e a oportunidade de competir na Premier League. Por isso estou feliz, entusiasmado, e com uma enorme ambição de conseguir grandes coisas para o clube», afirma Lage.

O técnico de 45 anos revela vontade de criar ligação com as pessoas do clube e «dar continuidade e melhorar» aquilo que Nuno Espírito Santo construiu.

Bruno Lage volta assim ao ativo, cerca de um ano depois de ter deixado o comando do Benfica. O técnico conquistou o título em 2018/19, mas depois não resistiu aos maus resultados da época seguinte.

O Wolverhampton será a segunda experiência de Bruno Lage como técnico principal de uma equipa sénior profissional. O técnico português passou vários anos na formação do Benfica, nomeadamente, mas também já trabalhou em Inglaterra, como adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea.