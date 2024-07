Bruno Lourenço, depois de rescindir com o Boavista, vai prosseguir a carreira na Turquia, ao serviço do Amedspor como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno.

Recordamos que o avançado de 26 rescindiu de forma unilateral com o Boavista, alegando salários em atraso, motivo contestado pelo clube do Bessa que já anunciou que vai levar este processo até às últimas consequências.

Uma aposta forte do Amedspor que, depois de ter sido campeão no terceiro escalão, aposta forte nesta nova temporada no segundo escalão do futebol turco.