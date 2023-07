Cafú, médio defensivo da formação do Vitória e do Benfica, é reforço do Rotherham United, 19.º classificado da última edição do Championship, depois de uma temporada em que foi pouco utilizado no Nottingham Forest. O jogador português de 30 anos já assinou contrato, válido por uma temporada, e está a caminho de Espanha para se juntar ao estágio da nova equipa

O médio já tinha ajudado o Nottingham Forest a subir à Premier League, há duas épocas, agora tem nova missão entre mãos. «Só tenho de agradecer a forma carinhosa como fui recebido. Estou muito feliz por estar aqui. Toda a gente sabe que o Championship é um campeonato muito duro. Antes de chegar à Premier League joguei duas épocas no Championship e estou ansioso por começar mais uma época e ajudar os rapazes», destacou o jogador logo depois de ter assinado contrato.

Cafú passou pela forma formação do Vitória e do Benfica, mas foi em Guimarães que se estreou na Liga antes de sair para o estrangeiro onde já jogou em França [Lorient e Metz], Polónia [Legia Varsóvia], Grécia [Olympiakos] e Inglaterra [Nottingham Forest].