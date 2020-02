O Sevilha oficializou esta quinta-feira a transferência de Daniel Carriço para o Wuhan Zall, equipa que milita na primeira divisão chinesa.

Em comunicado no site oficial, o emblema sevilhano lembra que o internacional português era, até à data, o jogador do plantel com mais temporadas consecutivas no clube, e agradece ao defesa «pelo desempenho durante todos estes anos», além de desejar boa sorte ao antigo atleta do Sporting. Informa ainda o Sevilha que está a preparar uma despedida o seu antigo pupilo.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o futebol internacional.

Depois de seis temporadas em Sevilha, Daniel Carriço muda-se assim para o Wuhan Zall, equipa de Wuhan, cidade que tem estado no epicentro da China devido ao coronavírus.

🚨 Acuerdo con el Wuhan Zall FC chino para el traspaso de @D_Carrico.



¡Gracias por todo, comandante! 🙌👏#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 20, 2020