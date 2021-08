Fábio Sturgeon, antigo extreme do Belenenses, do Vitória e do Feirense, foi apresentado esta terça-feira como reforço dos polacos do Rakow Czestochowa onde vai jogar com os compatriotas Alexandre Guedes e Pedro Vieira.

O extremo de 27anos, que jogou na última temporada ao serviço do OFI Creta, da Grécia, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.