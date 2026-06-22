O Zalaegerszeg, da Hungria, anunciou esta segunda-feira a contratação de Filipe Çelikkaya, que sucede a Nuno Campos. O treinador português assina por uma temporada.

Filipe Çelikkaya chega do Chicago Fire, dos Estados Unidos, onde foi treinador adjunto de Gregg Berhalter. Na temporada passada, o português ajudou o conjunto norte-americano a alcançar o terceiro lugar da Conferência Este da MLS.

Em Portugal, foi treinador da formação do Benfica, treinador principal do Almada e de várias equipas de formação do Sporting.