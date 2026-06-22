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OFICIAL: Filipe Çelikkaya sucede a Nuno Campos no comando do Zalaegerszeg
Esta será a primeira experiência no estrangeiro como treinador principal
AL
Esta será a primeira experiência no estrangeiro como treinador principal
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O Zalaegerszeg, da Hungria, anunciou esta segunda-feira a contratação de Filipe Çelikkaya, que sucede a Nuno Campos. O treinador português assina por uma temporada.
Filipe Çelikkaya chega do Chicago Fire, dos Estados Unidos, onde foi treinador adjunto de Gregg Berhalter. Na temporada passada, o português ajudou o conjunto norte-americano a alcançar o terceiro lugar da Conferência Este da MLS.
Em Portugal, foi treinador da formação do Benfica, treinador principal do Almada e de várias equipas de formação do Sporting.
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