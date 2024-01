O Olympiakos anunciou a contratação de Gelson Martins, confirmando-se a notícia avançada pelo Maisfutebol.

O histórico clube grego não detalhou os termos do contrato, mas o nosso jornal sabe que o internacional português assinou por duas épocas e meia com a equipa treinada por Carlos Carvalhal.

Gelson Martins estava no Mónaco desde janeiro de 2018. Primeiro, por empréstimo do Atlético Madrid válido por seis meses e depois a título definitivo. Tinha contrato com o emblema da Liga francesa até junho deste ano.

Formado no Sporting, de onde saiu no verão de 2018 após rescindir na sequência da invasão à academia de Alcochete, Gelson ruma, aos 28 anos, à Liga grega.

