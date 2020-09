O Schalke 04, onde joga o português Gonçalo Paciência, anunciou este domingo que David Wagner já não é treinador do clube.

A derrota caseira frente ao Werden Bremen, por 1-3, aliada à goleada sofrida no arranque do campeonato, por 8-0, diante do Bayern ditaram a saída do treinador norte-americano.

«Todos nós esperávamos conseguir uma reviravolta com o David Wagner. Infelizmente, os dois primeiros jogos da nova temporada não produzimos o desempenho e os resultados necessários», justificou o diretor do Schalke, Jochen Schneider, em nota oficial publicada no site do clube.

O emblema de Gelsenkirchen está há 18 jogos consecutivos sem vencer, mas o dirigente alemão admitiu que «esta decisão foi tudo menos fácil», e revelou que o sucessor do técnico norte-americano será anunciado nos próximos dias.

David Wagner começou a carreira como treinador principal no Huddersfield Town, em 2015. Na temporada passada, chegou ao Schalke 04, que deixa agora após 12 vitórias em quarenta jogos.