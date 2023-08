Ivan Cavaleiro deixou o Fulham e é reforço do Lille de Paulo Fonseca que já contava no seu plantel com Tiago Djaló e Tiago Santos. O extremo português de 29 anos, que estava em final de contrato com a equipa londrina, assinou um contrato válido por uma temporada, ficando com mais uma de opção.

Trata-se de um regresso à liga francesa para Ivan Cavaleiro uma vez que, depois de desvincular-se do Benfica, em 2015/16, assinou pelo Monaco onde jogou uma temporada.

«Estou feliz por ser jogador do Lille. Fui muito bem recebido pelo clube e pelas pessoas que trabalham aqui. É um dia muito especial para mim e gostaria de agradecer a todos. Já joguei na Ligue 1 e, na altura, não tinha feito uma temporada que correspondesse às minhas expectativas. Então volto hoje com a determinação de trazer mais coisas para minha equipa, muita energia, motivação», destacou o jogador em declarações às plataformas do clube.

Além do extremo português, o clube francês anunciou também a contratação do argentino Ignacio Miramón ao Gimasia, numa transferência avaliada pela imprensa francesa em 7 milhões de euros.