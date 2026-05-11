João Pedro Sousa vai treinar o Petro de Luanda na próxima temporada, segundo anunciou esta segunda-feira o pentacampeão angolano.

«O Petro de Luanda dá as boas-vindas ao treinador João Pedro Sousa, que assume o comando técnico da equipa principal para a próxima temporada», lê-se numa nota publicada nas redes sociais do clube.

O emblema de Luanda lembra que João Pedro Sousa nasceu em Angola e tem um «percurso sólido no futebol europeu», chegando ao Girabola com um «futebol positivo, dominante, de posse e vocação ofensiva».

A mudança representa a terceira experiência no estrangeiro para o treinador português depois de já ter orientado o Al Raed, na Arábia Saudita, em 2021/22, e o Baniyas, nos Emirados Árabes Unidos, na época 2024/25.

O último clube que orientou em Portugal foi o AVS, na presente temporada, numa passagem que terminou em dezembro passado.