O JEF United Ichihara Chiba, da I Liga japonesa, anunciou este sábado a contratação do ponta de lança português Leonardo Rocha.

Na temporada 2025/26, o avançado de 29 anos representou os polacos do RKS Raków e marcou dez golos em 41 jogos.

Natural de Almada, Leonardo Rocha fez a formação em clubes como o V. Setúbal, Belenenses, Boavista e Amora, mas saiu ainda muito jovem para o estrangeiro onde tem feito a carreira em países como Itália (Pescara e Vicenza), Brasil (Ituano e Barra), França (Monaco), Espanha (Leganés), Bélgica (Lommel, Eupen e Lierse) e Polónia (Radomiak Radom, Zaglebie Lubin e Rakow).

De recordar que a Federação de Futebol do Japão anunciou que a partir da temporada 2026/27 as competições nacionais vão passar a adotar o calendário europeu, com o início do campeonato marcado para agosto e o término para maio ou junho.