OFICIAL: Leonardo Rocha troca Rakow pelo JEF United Chiba
Ponta de lança português vai viver a sétima experiência no estrangeiro
Ponta de lança português vai viver a sétima experiência no estrangeiro
O JEF United Ichihara Chiba, da I Liga japonesa, anunciou este sábado a contratação do ponta de lança português Leonardo Rocha.
Na temporada 2025/26, o avançado de 29 anos representou os polacos do RKS Raków e marcou dez golos em 41 jogos.
Natural de Almada, Leonardo Rocha fez a formação em clubes como o V. Setúbal, Belenenses, Boavista e Amora, mas saiu ainda muito jovem para o estrangeiro onde tem feito a carreira em países como Itália (Pescara e Vicenza), Brasil (Ituano e Barra), França (Monaco), Espanha (Leganés), Bélgica (Lommel, Eupen e Lierse) e Polónia (Radomiak Radom, Zaglebie Lubin e Rakow).
De recordar que a Federação de Futebol do Japão anunciou que a partir da temporada 2026/27 as competições nacionais vão passar a adotar o calendário europeu, com o início do campeonato marcado para agosto e o término para maio ou junho.
【レオナルド ホシャ選手の加入について】— ジェフユナイテッド市原・千葉【公式X】 (@jef_united) July 4, 2026
ラコフ・チェンストホヴァに所属する
レオナルド ホシャ選手が完全移籍で
加入することが決まりました。
「私を信頼してくれたクラブに深く
感謝いたします。
日本でプレーできることを心から
幸せに思っています。
このユニフォームのために全力を尽くす… pic.twitter.com/1onzv5Uu3n