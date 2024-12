Há mais um treinador português na principal Liga saudita. Nuno Almeida foi oficializado esta quarta-feira no Damac, décimo classificado na competição que conta com outros lusos como Cristiano Ronaldo ou Jorge Jesus.

O técnico luso de 52 anos sucede ao romeno Cosmin Contra, antigo internacional pelo seu país. Almeida teve um cargo diretivo no Al-Sadd, do Qatar, clube pelo qual conquistou o título nacional e a Taça do Emir. Mais recentemente orientou o Al-Shamal, do mesmo país.

Antigo adjunto de Jesualdo Ferreira, Nuno Almeida teve a primeira experiência como treinador principal no Egito, em 2021/22, ao serviço do Pharco FC. Desde aí, tem feito carreira no Médio Oriente.

Álvaro Pacheco (Al-Orobah), Pedro Emanuel (Al-Fayha) e José Gomes (Al-Fateh) são os outros portugueses na Liga saudita.