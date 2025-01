Nandinho recorreu às redes sociais para anunciar que já não é treinador do Al-Bukayriyah, apenas três meses depois de ter assumido o comando da equipa técnica do clube que milita no segundo escalão do futebol saudita. Poucas horas depois, o treinador foi anunciado no Al-Muharraq, do Bahrein, onde já tinha trabalhado.

«Foram três meses fantásticos e de muito crescimento num contexto que me permitiu aprender e evoluir. Chegámos com a equipa no último lugar da classificação, apenas com três pontos, e saímos com o grande objetivo do clube [manutenção] bem encaminhada, com 24 pontos somados, a melhor defesa do campeonato e com a possibilidade de almejar outros objetivos», escreve o treinador de 51 anos na hora da despedida.

O Al-Bukaryiyah foi a terceira experiência de Nandinho no estrangeiro, depois de já ter trabalhado em Espanha, no Almeria, e também no Bahrein, onde comandou o Al-Ahli.

Logo depois de ter confirmado a saída do clube saudita, Nandinho foi anunciado como novo treinador do Al-Muharraq, o atual líder da liga do Bahrein.