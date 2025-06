O Nottingham Forest anunciou que chegou a acordo com o treinador português Nuno Espírito Santo para a renovação do seu contrato até ao verão de 2028. Em comunicado oficial, o clube inglês revelou o acordo com o técnico de 51 anos para as próximas três épocas.

«Estou muito satisfeito por poder continuar o nosso percurso neste fantástico clube de futebol», declarou Espírito Santo a propósito do seu novo contrato. «Desde que chegámos ao Forest, trabalhámos arduamente para criar uma ligação especial entre os jogadores, os adeptos e todos no clube, o que nos ajudou a alcançar grandes feitos na época passada».

O proprietário do clube, Evangelos Marinakis, também falou sobre o acordo: «O Nuno teve um grande impacto e um desempenho muito bom durante o tempo que esteve connosco até agora. Demonstrou que maximiza o desempenho dos jogadores e é um perito em desenvolver jogadores, ao mesmo tempo que integra os nossos jovens talentos na equipa principal», elogiou.

Nuno Espírito Santo teve uma época 2024/25 memorável, com o Forest a terminar em sétimo lugar na Premier League e o clube a qualificar-se para a Liga Conferência.