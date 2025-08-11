O experiente técnico português Paulo Duarte assumiu um novo desafio. Foi anunciado pela Federação Guineense de Futebol nesta segunda-feira como novo selecionador principal.

Paulo Duarte, de 56 anos, estava livre no mercado após ter sido despedido ao fim de sete jogos pelo Al Okhdood, na reta final da época passada.

Antes disso, Duarte teve longas experiências na seleção do Togo, Burkina Fasso, Gabão e, pelo meio, no 1.º de Agosto de Angola.

Participou em três edições e da CAN e, com certeza, o objetivo será levar a Guiné-Conacri à próxima edição (não está apurada para 2025).