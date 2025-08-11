O experiente técnico português Paulo Duarte assumiu um novo desafio. Foi anunciado pela Federação Guineense de Futebol nesta segunda-feira como novo selecionador principal.

Paulo Duarte, de 56 anos, estava livre no mercado após ter sido despedido ao fim de sete jogos pelo Al Okhdood, na reta final da época passada. 

Antes disso, Duarte teve longas experiências na seleção do Togo, Burkina Fasso, Gabão e, pelo meio, no 1.º de Agosto de Angola. 

Participou em três edições e da CAN e, com certeza, o objetivo será levar a Guiné-Conacri à próxima edição (não está apurada para 2025). 

RELACIONADOS
Liga: Tondela recebe Famalicão em Rio Maior, a 200 km de casa
Ian Cathro: «Muita bola, muita bola, mas temos de ir lá causar mais dano»
Irão: Esteghlal de Ricardo Sá Pinto perde Supertaça
OFICIAL: Arouca reforça-se com internacional jovem por Portugal