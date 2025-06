Pedro Álvaro é reforço do Aris, anunciou o clube grego, esta segunda-feira. O central de 25 anos, formado no Benfica, jogou no Estoril nas últimas três temporadas, mas saiu agora a custo zero para assinar um vínculo válido por quatro temporadas com a equipa de Salónica.

O defesa, que na época passada chegou a ser capitão do Estoril, já tinha publicado uma mensagem a despedir-se dos adeptos canarinhos, antes de se comprometer com aquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro.

«A minha chegada ao Aris é uma nova página na minha carreira e um grande desafio. Estou feliz por ser membro deste clube e posso prometer que darei tudo para retribuir a confiança do clube. Não gosto de palavras grandes nem de palavras em excesso, prefiro mostrar o meu valor em campo», destacou o jogador na apresentação.