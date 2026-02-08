Made In
OFICIAL: Rui Vitória confirmado como novo treinador do Al Wasl
Treinador português está de regresso ao Médio Oriente
Agora é oficial, Rui Vitória é o novo treinador do Al Wasl, atual quarto classificado da liga dos Emirados Árabes Unidos, tal como o Maisfutebol anunciou e tempo oportuno.
Depois de ter começado a temporada no Panathinaikos, na Grécia, Rui Vitória está de volta ao Médio Oriente, depois de já ter comando o Al Nassr, na Arábia Saudita, de 2018 a 2021.
O antigo treinador do Benfica vai suceder ao sueco Mesut Meral que, por sua vez, tinha sucedido a Luís Castro.
O Al Wasl está atualmente no quarto lugar da liga dos Emirados, com 26 pontos, já a doze pontos do líder Al Ahli comandado pelo compatriota Paulo Sousa.
