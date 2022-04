O FC Ufa anunciou, nesta sexta-feira, ter chegado a acordo com Tiago Rodrigues para a rescisão de contrato.

O médio português foi contratado no passado mês de fevereiro, mas fez apenas quatro jogos.



Tiago Rodrigues, de 30 anos, despontou no Vitória e chamou a atenção do FC Porto que o contratou em 2013. Desde o vínculo com os dragões que o futebolista viveu sucessivos empréstimos a Vitória, Nacional e Marítimo até rumar em definitivo aos búlgaros do CSKA. Representou ainda o Al-Hazm, da Arábia Saudita, antes de assinar pelo FC Ufa.