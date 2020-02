O Olympiakos não se livrou de um susto na receção ao Lâmia, segunda mão dos quartos de final da Taça da Grécia. Os vice-campeões helénicos estiveram a perder por 1-0 até à hora de jogo, mas depois marcaram três golos e seguiram em frente.



Com Ruben Semedo de início, mas sem Cafú e José Sá, foi Hassan quem descansou Pedro Martins. O internacional egípcio, que pertence ao Sp. Braga, igualou a contenda após assistência de Valbuena.



O herói improvável do Olympiakos foi Pape Abou Cissé. Por duas vezes Valbuena assistiu o defesa senegalês e este por duas vezes marcou.



O Lâmia ainda reduziu em cima do apito final por Villalba, mas quem acabou por seguir em frente foi mesmo o Olympiakos.