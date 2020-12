O Olympiakos goleou fora o Lamia por 6-0 e alcançou a maior goleada da época na Liga grega.

Na ressaca da derrota caseira diante do FC Porto para a Liga dos Campeões, a equipa de Pedro Martins deu uma demonstração de força interna com a ajuda de José Sá, Rúben Semedo, Tiago Silva (titulares) e ainda de Pepê Rodrigues, que entrou para a segunda parte.

Ao intervalo, o campeão grego vencia por 3-0, com golos de Bouchalakis (13m), M'Vila (34m) e El-Arabi (35m). Soudani (82m de penálti), Hugo Cuypers (83m) e Masouras (87m) assinaram o quarto, quinto e sexto golos, numa altura em que o Lamia jogada reduzido a dez.

O Olympiakos está no primeiro lugar da Liga grega com 28 pontos em 30 possíveis. O PAOK, com 24, é segundo classificado.