Sérgio Oliveira foi excluído da lista UEFA entregue pelo Olympiakos ao organismo que rege o futebol europeu e fica de fora da Liga Europa.

O ex-jogador de FC Porto, Paços de Ferreira ou Beira-Mar tem sido associado à saída do clube helénico.

O extremo brasileiro Willian, que saiu para o Fulham, e Theofanis Bakoulas também saíram da lista UEFA.

Por outro lado, no que toca a inclusões, destaque para o português André Horta que regressou ao clube grego vindo do Sporting Braga. Bruno Onyemaechi, contratado ao Boavista, e o hondurenho Luis Palma também fora inscritos.

O Olympiakos é líder no campeonato grego, à frente do Panathinaikos de Rui Vitória, e apurou-se diretamente para os oitavos de final da Liga Europa com um sétimo lugar na tabela.