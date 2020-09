O Olympiakos de Pedro Martins venceu a Taça da Grécia, ao bater na final o AEK Atenas por 1-0 num jogo que contou com a participação de seis jogadores portugueses em campo, os três primeiros de início: Hélder Lopes, André Simões, Nélson Oliveira e Paulinho do lado do AEK; Rúben Semedo e Cafu no Olympiakos.

O único golo do jogo foi marcado pelo sérvio Lazar Randjelovic, aos 10 minutos.

Na segunda parte, o marroquino El Arabi desperdiçou um castigo máximo, permitindo a defesa a Panagiotis Tsintotas, que manteve o AEK na luta pelo resultado.

Com esta vitória, alcançada num jogo sem público realizado no Estádio Panthessaliko, em Vólos, o Olympiakos conquista a dobradinha.