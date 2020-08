Depois de ser oficializado no Málaga, o português Orlando Sá foi apresentado no clube esta terça feira.



O avançado, que esteve sem jogar na última temporada devido a um problema no tendão de Aquiles, sente-se agora feliz por poder voltar a competir.



«Pareço um menino de oito anos, a sentir a felicidade de voltar a jogar futebol. Homens com sangue precisam de bons desafios», garante, deixando ainda a certeza que vai «trabalhar no duro para corresponder às expectativas dos adeptos.»

Orlando Sá vai jogar pela primeira vez na sua carreira em Espanha depois de ter atuado em Portugal, Chipre, Bélgica, Israel, Polónia e Inglaterra.