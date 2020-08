Os números finais de João Félix na época de estreia pelo Atlético Madrid

A época 2019/20 chegou ao fim esta quinta-feira para João Félix.

Depois de ter protagonizado no verão do ano passado a maior transferência da história do futebol português, o ex-jogador do Benfica despediu-se da temporada de estreia pelo Atlético Madrid com um golo.

Contas feitas, Félix apontou nove golos e assinou três assistências nos 36 jogos oficiais nos quais participou, 28 deles na condição de titular.

Números aquém dos que logrou em 2018/19 ao serviço do Benfica (20 golos em 43 jogos), numa época marcada por vários problemas físicos e inconstância exibicional num patamar competitivo mais exigente do que aquele a que estava habituado e que são observáveis noutros jogadores de quem se depositavam elevadas esperanças em tenra idade.

Em 2003/04, na primeira época ao serviço do Manchester United, Cristiano Ronaldo apontou seis golos em 40 jogos, 24 deles como titular. O agora jogador da Juventus era, no entanto, um ano mais novo do que Félix e atuava preferencialmente junto à linha: mais longe, por isso, das zonas de finalização. Custou, também, 15 milhões de euros aos ingleses, muito longe dos 120 milhões pelos quais foi transacionado Félix para o Atlético Madrid.