Otávio, médio do Al Nassr, lidera o pelotão dos portugueses que estiveram em destaque na última semana no estrangeiro, segundo o ranking elaborado pela avaliação da SofaScore, parceiro do Maisfutebol. O internacional português é acompanhado no pódio por Nuno Mendes (PSG/França) e Miguel Crespo (Basaksehir/Turquia).

Otávio esteve em particular destaque na vitória do Al Nassr sobre o Al Fateh (3-1), num jogo em que Cristiano Ronaldo marcou mais um golo e viu ainda outros dois anulados.

Nuno Mendes, por seu lado, foi titular no empate do Paris Saint-Germain diante do Stade Reims (1-1), enquanto Miguel Crespo marcou um golo na derrota do Basaksehir no campo do Alanyaspor (4-5), num jogo que contou com nove golos.