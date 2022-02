Pep Guardiola não está muito interessado em assumir o estatuto de treinador da melhor equipa do mundo, e para passar a "batata quente" a outras equipas até se baralhou com o título sul-americano.

O treinador do Manchester City esqueceu-se que o detentor da Taça Libertadores é o Palmeiras, que até venceu as duas últimas edições, sob o comando do português Abel Ferreira.

«A melhor equipa é o Chelsea, que venceu a Liga Europa... a Liga dos Campeões, quero eu dizer. E o River Plate, que venceu na América do Sul. Penso eu... se calhar não foi o River, não sei...», disse o treinador do Manchester City.

Chelsea e Palmeiras até vão disputar a final do Mundial de Clubes, mas Guardiola anda baralhado com o campeão da América do Sul.