O Pafos de Ricardo Sá Pinto conquistou esta sexta-feira a Taça do Chipre ao bater, na final, o Apollon Limassol por 2-0, garantindo também a qualificação para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Com quatro portugueses de início - Alexandre Brito, Dani Silva, Domingos Quina e Pêpê – além do experiente David Luiz (39 anos), o Pafos adiantou-se no marcador já perto do final do jogo, aos 85 minutos, com um golo de Jajá, antes de Pepê Rodrigues confirmar o triunfo com um segundo golo já em período de compensação.

Recordamos que Sá Pinto chegou ao Pafos no final de abril e, com apenas seis jogos realizados, garantiu a qualificação para a Europa através do campeonato.

É o segundo troféu de Ricardo Sá Pinto no Chipre, depois de já ter sido campeão, ao serviço do APOEL, em 2023.

