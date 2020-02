Uma semana depois de ter vencido o Panathinaikos em casa por 2-0, o PAOK Salónica, equipa orientada por Abel Ferreira, confirmou o apuramento para as meias-finais da Taça da Grécia com nova vitória sobre a histórica equipa de Atenas, agora por 1-0.

Com Vieirinha no onze do PAOK, o único golo do jogo foi apontado por Karol Swiderski aos 11 minutos.

O PAOK, campeão grego e vencedor das últimas três edições da taça, mantém-se assim na luta pela revalidação do título.

Recorde-se que o Olympiakos de Pedro Martins apurou-se também esta quarta-feira para as meias-finais.