Sami Khedira acredita que Cristiano Ronaldo pode voltar a vencer a eleição para melhor futebolista do ano, apesar de salientar que é cada vez mais difícil com o surgimento de jovens jogadores de qualidade.

O médio que jogou com o português no Real Madrid e na Juventus assume-se admirador do português, mas admite entender a ausência de Ronaldo dos nomeados para o The Best este ano.

«Sou um grande fã de Cristiano Ronaldo, ele até pode ficar zangado comigo, mas olhando para o último ano estes três [Lewandowski, Messi e Salah] merecem, apesar de Ronaldo poder sempre estar na lista», disse Kedhira, responsável pelo anúncio dos três finalistas.

«Ele tem 36 anos e muitos já se retiraram com essa idade. Ele ainda joga ao mais alto nível no Manchester United e por Portugal, mas existem muitos jovens bons jogadores e para ele será mais difícil. Mas se o conhecerem um pouco, sabem que ele não vai desistir e para mim não será surpresa se ele conseguir de novo ganhar», acrescentou Khedira.

Cristiano Ronaldo, vencedor do prémio por cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, e que alinha no Manchester United depois de três temporadas na Juventus, ficou fora dos três finalistas pela primeira vez desde 2010.