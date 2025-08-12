Paulinho continua de «pé quente» e a alegrar os adeptos do Toluca, desta vez com um golo na vitória sobre o Juárez, num encontro a contar para o Torneio Abertura da Liga Mexicana.

Com uma bela execução de pé esquerdo, em rotação, o ex-avançado do Sporting marcou o primeiro golo na vitória do Toluca, numa partida que terminou 2-0.

O avançado internacional português já leva seis jogos consecutivos a marcar pelo Toluca, que está no terceiro lugar do Apertura com 9 pontos em quatro jogos.

No México, Paulinho já realizou 47 jogos, tendo apontado 33 golos e oito assistências.