A seleção dos Emirados Árabes Unidos, comandada pelo técnico português Paulo Bento, foi eliminada da Taça do Golfo ao empatar 1-1 frente a Omã na última jornada do Grupo A.

O golo de Al Ghassani, aos 20 minutos, deu vantagem à equipa de Paulo Bento, mas Al Mushaifri empatou aos 79. Nos minutos finais, Lima desperdiçou uma grande penalidade (90+5) que poderia ter garantido os quatro pontos e a continuidade na competição.

Com o empate, os Emirados Árabes Unidos encerraram a fase de grupos com apenas dois pontos, ficando três atrás de Omã e do anfitrião Kuwait, que avançaram para as fases seguintes.

Os favoritos do grupo, Emirados e Qatar (também com dois pontos), despediram-se da competição logo na fase inicial, contrariando as expectativas.